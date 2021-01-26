Після оголошення себе трансгендером: Елліот Пейдж подав на розлучення з дружиною

Канадський актор Елліот Пейдж, який нещодавно оголосив, що є трансгендером, подав на розлучення з дружиною Еммою Портнер. Поки що невідома причина розриву шлюбу.

Джерело: Page Six

Відомий канадський актор після гучної заяви про трансгендерність подав на розлучення з дружиною Еммою Портнер. Шлюб тривав близько 3 років.

До теми Екскоханий Alyosha зізнався про конфлікт з Тарасом Тополею: деталі

Розлучення Елліота Пейджа

Канадський актор подав на розлучення у вівторок, 26 січня. Про це свідчать документи з Верховного суду Манхеттена. Причина різкого розриву шлюбу та інші деталі невідомі.

Варто зазначити, що в грудні 2020 року Елліот Пейдж, який спочатку був Еллен, заявив, що є трансгендером та попросив звертатися до нього у чоловічому роді.

"Мені подобається, що я трансгендер. І подобається, що я дивний. І чим більше я зближуюсь з собою та розумію, хто я насправді, тим більше розквітає моє серце. Усім транссексуалам, котрі щодня стикаються з переслідуваннями, ненавистю до себе, знущаннями та загрозою насильства: я знаю про тебе, я люблю тебе і зроблю все, щоб змінити цей світ на краще", – розповів раніше Елліот Пейдж.

Тоді його підтримала дружина Емма Портнер, опублікувавши зворушливий допис зі словами: "Транссексуали, квіри – це подарунок цьому світу. Я також прошу терпіння, але щоб ви приєднувались до мене у гарячій підтримці трансгендерів кожного дня. Існування Елліота – це дар сам по собі. Елліоте, люблю тебе так сильно".

Роман Елліота Пейджа та Емми Портнер

Стосунки пари почалися 2017 року. Вже у січні 2018 року Елліот та Емма одружилися. Вони не соромилися демонструвати романтичні стосунки на сторінках соцмереж, але старанно приховували всі деталі роману.