"Трактуючі вічне мовчання" з Олександром Прохоровим: вистава, що підкорила Гвоздьову та Lida Lee

У столиці відбулася прем'єра вистави "Трактуючі вічне мовчання", на якому зібрався аншлаг з чималою кількістю українських зірок. Авторами стали Наталія Лагун та Анастасія Байдеріна, а головним героєм – танцюрист та хореограф, срібний призер "Танців з зірками" Олександр Прохоров.

Арт-проєкт компанії ID_Art production викликав чималий інтерес серед публіки. Особливістю вистави було те. що між глядацькою залою та сценою не було межі, бо проєкційні декорації та спецефекти поєднували сцену та глядацьку залу в єдиний простір.

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Вистава почалася з "падіння" головного героя з-під купола сцени, що ознаменувало його занурення у прірву внутрішнього світу, де він зустрівся з власними думками, страхами, сумнівами та почуттями. Впродовж усієї вистави він не виходив з образу, а на його обличчі змінювались найрізноманітніші емоції: від розпачу до закоханості.



Олександр Прохоров / Фото Master Management 360

Танцюрист за виставу не промовив жодного слова, а висловлював усе за допомогою рухів, пластики, танцю, незвичайних підтримок та акторської майстерності.

Період підготовки був нелегкий. Але всі складнощі виявилися нічим у порівнянні з тим, який фідбек від глядачів отримав я після вистави. Мені було приємно працювати з командою ID_Art production: Наталією Лагун, Анастасією Байдеріною і балетом. Експериментальна вистава вперше у моєму житті. Я планую розвивати себе в акторському напрямку і надалі. Це дуже цікаво покопатися в собі,

– поділився Олександр Прохоров.

Танцюрист додав, що перед виставою у нього та його колег були заняття з акторської майстерності, а режисери проводили з ними тренінги, які допомагали показати, як все висловити через рухи і пластику.



Олександр Прохоров / Фото Master Management 360

Реакція режисерів та гостей заходу

"Я дуже задоволена, дуже щаслива, тому що за такий короткий проміжок часу створити такий великий твір − це безцінно. Вистава "Трактуючі вічне мовчання" − це велика історія нового шляху. Ми хочемо гастролювати з цією постановкою, йти вперед і не зупинятися на досягнутому це 100%, створювати нові роботи з артистами", − прокоментувала свою роботу режисерка та хореографиня-постановник вистави Наталія Лагун.



Режисерки вистави "Трактуючі вічне мовчання" / Фото Master Management 360

"Ми вирішили принести свій зміст у світ мистецтва, транслювати свою ідеологію, можливо знайти однодумців серед глядачів, щоб вони побачили себе у відображенні наших постановок і нашого бачення того, що відбувається зараз у світі. Тема самоідентифікації і пошуку себе, на мій погляд, дуже актуальна. Всі ми зараз стикалися з замкненим простором, з зануренням у власний внутрішній світ і з потребою повернути себе самому собі", – додала інша режисерка вистави Анастасія Байдеріна.

Серед гостей події на виставі побували зірки з різних сфер шоу-бізнесу: телеведуча Соломія Вітвіцька, хореограф Ксенія Горб, співачки Софія Єгорова та Lida Lee, модель та художниця Анна Гомонова, режисер Владислав Філімонов, "Міс Вірменія" Вікторія Махоян, танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, модель Вероніка Дідусенко та багато інших.

Зіркові гості вистави "Трактуючі вічне мовчання": фото Master Management 360

Найближчим часом творча команда ID_Art production планує повторювати виставу у Києві, гастролювати по Україні та створювати художні світи в нових артпроєктах.