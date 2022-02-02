"Той день я прожив, згадуючи Кузьму": що відчував Вакарчук, коли загинув Андрій Кузьменко

Український виконавець та лідер гурту "Океан Ельзи" не міг не згадати у роковини смерті свого колегу та натхненника Андрія Кузьменка. Чоловік поділився, що важко пережив той день, а дорогою до Києва зі Львова весь час слухав його пісні.

Вакарчук поділився, що добре пам'ятає день загибелі Андрія Кузьменка, 2 лютого 2015 року. Він приїхав з Києва до Львова, до своїх батьків, і коли зранку увімкнув телефон, то не міг повірити, що Кузьми більше немає. Він спочатку перепитав своїх знайомих, чи це правда, і коли отримав відповідь, то був шокований.

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Той день я прожив, згадуючи Кузьму. Особливості тому дню додало ще й те, що мій тато, який у той час перебував на реабілітації після лікування, саме був вдома і пішов зі мною на інтерв’ю пам'яті Кузьми. Він сидів поруч зі мною і слухав. Оскільки тато – це теж людина, яка вже пішла з життя, то цей спогад для мене особливо щемливий,

– розповів Вакарчук.

Ввечері він з батьком пішов на площу перед пам’ятником Шевченка, де люди співали пісні Кузьми та приносили багато лампадок і квітів до його фотографій. Лідер "Скрябіна", за словами Вакарчука, був його натхненником, адже коли лише починалась ера "Океану Ельзи", то музиканти "Скрябіна" вже були зірками.



Андрій Кузьменко з Вакарчуком на вечірці / Архівне фото Святослава з інстаграму

"Дуже багато його пісень у мене асоціюються з початком "Океану Ельзи", тому що вони тоді були прикладом для нас. Пам’ятаю пісню "Птахи" – я слухав її і думав, як вона цікаво зроблена. Пам'ятаю, як вони виступали на фестивалі з нами: ми тільки-тільки починали, а вони вже були зірками. Одним словом, є дуже багато спогадів", – додав Святослав і сказав, коли наступного дня повертався у Київ на зйомки шоу "Голос країни", то постійно слухав музику Андрія і вже ввечері у студії записав кавер на пісню "Мовчати".