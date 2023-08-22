Тото Кутуньйо (справжнє ім'я – Сальваторе) – італійський музикант, композитор та автор пісень. 22 серпня стало відомо про його смерть.

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Тото Кутуньйо – автор хіта L'Italiano

Навіть ті, хто мало цікавився італійською музикою, точно впізнає мелодію старого хіта L'Italiano (Lasciatemi Cantare). Цю пісню Тото Кутуньйо написав у 1981 році для Адріано Челентано, але співак відмовився її записувати.

Тож Кутуньйо залишив її собі та представив у 1983 році на італійському фестивалі Санремо. Того року Тото Кутуньйо посів 5 місце, але успіх пісні не змусив себе чекати. Вона тріумфувала в спеціальній номінації конкурсу, а платівок з нею було продано понад 100 мільйонів у всьому світі. Так цей трек став міжнародним хітом.

Тото Кутуньйо – L'Italiano: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Тото Кутуньйо