Тото Кутуньйо (справжнє ім'я – Сальваторе) – італійський музикант, композитор та автор пісень. 22 серпня стало відомо про його смерть.
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Тото Кутуньйо – автор хіта L'Italiano
Навіть ті, хто мало цікавився італійською музикою, точно впізнає мелодію старого хіта L'Italiano (Lasciatemi Cantare). Цю пісню Тото Кутуньйо написав у 1981 році для Адріано Челентано, але співак відмовився її записувати.
Тож Кутуньйо залишив її собі та представив у 1983 році на італійському фестивалі Санремо. Того року Тото Кутуньйо посів 5 місце, але успіх пісні не змусив себе чекати. Вона тріумфувала в спеціальній номінації конкурсу, а платівок з нею було продано понад 100 мільйонів у всьому світі. Так цей трек став міжнародним хітом.
Тото Кутуньйо – L'Italiano: дивіться відео онлайн
Що відомо про смерть Тото Кутуньйо
- Тото Кутуньйо помер у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані 22 серпня. Про це сповістив менеджер музиканта Даніло Манкузо.
- Офіційна причина смерті Тото Кутуньйо невідома. Та як розповів менеджер "через проблеми зі здоров’ям протягом останніх місяців співаку ставало гірше".
- Тото Кутуньйо – один із найвідоміших співаків Італії. Спершу він творив пісні для Адріано Челентано та інших музикантів, а згодом дебютував зі своєю групою. Він є переможцем фестивалю Санремо та Євробачення у 1990 році.
- Його пісні були популярними й в Радянському Союзі. Тото Кутуньйо вітав Путіна з днем народження та виступав за окупацію Криму, після чого депутати зверталися до СБУ з проханням заборонити йому в'їзд в Україну.