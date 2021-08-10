Тоня Матвієнко розповіла, як ставиться до пластичних операцій

Українська співачка Тоня Матвієнко багато працює над собою, щоб завжди виглядати бездоганно. Артистка зізналася, що є прихильницею натуральної краси, а пластичні операції варто робити тоді, коли до них справді є покази.

40-річна Тоня Матвієнко рідко дає інтерв'ю та розповідає про жіночі процедури, які використовує в догляді. Та днями вона все-таки поділилася секретами краси.

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Секрети краси Тоні Матвієнко

Артистка зазначила, що нічого незвичного вона не робить. Серед обов'язкових ритуалів є обов'язкове змивання макіяжу перед сном. Також часто користується кремами і масками. Тоня зізналася, що їй дуже подобається доглядати за собою.

Не нехтує й процедурами у професіоналів. У кабінеті косметолога їй роблять масаж обличчя.

"Звичайно, дуже важливо, щоб був хороший настрій. Мені здається, коли людина співає, вона теж очищається. Дуже хочу, щоб люди співали та раділи", – додала Матвієнко.

Ставлення Тоні Матвієнко до пластичних операцій

Виконавиця заявила, що вона є прихильницею природної вроди. Тоня зауважила, що є випадки, коли потрібно зробити операцію через травму. Та якщо немає серйозних причин для хірургічного втручання, то краще залишатися собою.