Тоня Матвиенко рассказала, как относится к пластическим операциям

Украинская певица Тоня Матвиенко много работает над собой, чтобы всегда выглядеть безупречно. Артистка призналась, что является поклонницей натуральной красоты, а пластические операции следует делать тогда, когда к ним действительно есть показания.

40-летняя Тоня Матвиенко редко дает интервью и рассказывает о женских процедурах, которые использует в уходе. Но на днях она все-таки поделилась секретами красоты.

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Секреты красоты Тони Матвиенко

Артистка отметила, что ничего необычного она не делает. Среди обязательных ритуалов – смывание макияжа перед сном. Также часто пользуется кремами и масками. Тоня призналась, что ей очень нравится ухаживать за собой.

Не пренебрегает и процедурами у профессионалов. В кабинете косметолога ей делают массаж лица.

"Конечно, очень важно, чтобы было хорошее настроение. Мне кажется, когда человек поет, он тоже очищается. Очень хочу, чтобы люди пели и радовались", – добавила Матвиенко.

Отношение Тони Матвиенко к пластическим операциям

Исполнительница заявила, что она является поклонницей естественной красоты. Тоня отметила, что есть случаи, когда нужно сделать операцию из-за травмы. Но если нет серьезных причин для хирургического вмешательства, то лучше оставаться собой.