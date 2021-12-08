Тоня Матвієнко показала, як 5-річна донька запалювала на концерті Мірзояна: миле відео

Днями Арсен Мірзоян дав сольник у Палаці Спорту. За лаштунками його підтримувала дружина з донькою Ніною. Енергійна дівчинка не могла встояти під хіти батька й ледь не вийшла на сцену з танцями.

Чоловік Тоні Матвієнко зібрав фанів і друзів з нагоди 10-річчя музичної кар'єри. На його концерт прийшла уся сім'я – дружина, теща та 5-річна донечка Ніна. Дитина зіркових батьків виросла за лаштунками, тож сцена її не лякає. Cудячи з останнього відео у профілі співачки, дівчинка навпаки рветься на публіку.

Цікаво Ще й випхаю, – Ніна Матвієнко хоче, щоб донька з зятем з'їхали від неї

Донька Арсена Мірзояна запалювала під його хіти

Матвієнко показала реакцію 5-річної доньки на хіт батька "Джеральдіна". Усю пісню Ніна не могла встояти на місці – енергійно танцювала та плескала в долоні. Така підтримка зворушила не лише зіркове сімейство, а й тисячі прихильників Арсена Мірзояна.

"Танцюй наша "Джеральдіна", – підписала Тоня Матвієнко.

Реакція мережі

"Неймовірна милість";

"У дитини фантастичне відчуття ритму";

"Кайфує по-своєму";

"Це майбутня зірка";

"Запальничка".