Тоня Матвієнко показала дітей Мірзояна від першого шлюбу: миле фото
Джерело:інстаграм Тоні Матвієнко
Донька народної артистки України Тоня Матвієнко закрутила роман з Арсеном Мірзояном, коли він був одружений з іншою. У першому шлюбі в чоловіка народилося двоє синів. Чи ладнає з ними співачка, дізнавайтеся далі.
40-річна Тоня Матвієнко вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграм-сторіс. Безумовно, більшість запитань були особистого характеру. Один з шанувальників поцікавився, чи спілкується Арсен Мірзоян з дітьми від першого шлюбу.
До теми "Вилитий батько": Тіна Кароль показала зворушливе відео з сином Веніаміном
Артистка відповіла: "Звичайно".
Ба більше, вона опублікувала рідкісне фото чоловіка з дорослими синами – Владом й Артемом від першої дружини Анни – та 5-річною донечкою Ніною. Схоже, авторкою кадру стала сама Тоня Матвієнко. Судячи з пейзажів, разом вони відпочивали у Карпатах.
Арсен Мірзоян з синами і донькою / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко
Додамо, фоловери поцікавилися, чи буде донька Ніни Матвієнко народжувати втретє. Вона відповіла досить різко, опублікувавши фото двох доньок з написом "Досить".
Зазначимо, первістка Уляну Тоня народила у 17 років. Зараз дівчині 22 роки. Молодшою донькою Ніною співачка завагітніла в цивільному шлюбі з Арсеном Мірзояном. Через рік після появи спільної дитини закохані уклали офіційний шлюб. Нещодавно їхньому союзу виповнилося 4 роки.