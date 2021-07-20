Тоня Матвієнко показала дітей Мірзояна від першого шлюбу: миле фото

Донька народної артистки України Тоня Матвієнко закрутила роман з Арсеном Мірзояном, коли він був одружений з іншою. У першому шлюбі в чоловіка народилося двоє синів. Чи ладнає з ними співачка, дізнавайтеся далі.

40-річна Тоня Матвієнко вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграм-сторіс. Безумовно, більшість запитань були особистого характеру. Один з шанувальників поцікавився, чи спілкується Арсен Мірзоян з дітьми від першого шлюбу.

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Артистка відповіла: "Звичайно".

Ба більше, вона опублікувала рідкісне фото чоловіка з дорослими синами – Владом й Артемом від першої дружини Анни – та 5-річною донечкою Ніною. Схоже, авторкою кадру стала сама Тоня Матвієнко. Судячи з пейзажів, разом вони відпочивали у Карпатах.

Арсен Мірзоян з синами і донькою / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Заради Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян покинув дружину та синів. Він довго вагався, чи розповідати Анні про нове кохання, однак врешті решт вирішив бути чесним. Він сплачує аліменти та зрідка бачиться з ексдружиною.

Додамо, фоловери поцікавилися, чи буде донька Ніни Матвієнко народжувати втретє. Вона відповіла досить різко, опублікувавши фото двох доньок з написом "Досить".

Зазначимо, первістка Уляну Тоня народила у 17 років. Зараз дівчині 22 роки. Молодшою донькою Ніною співачка завагітніла в цивільному шлюбі з Арсеном Мірзояном. Через рік після появи спільної дитини закохані уклали офіційний шлюб. Нещодавно їхньому союзу виповнилося 4 роки.