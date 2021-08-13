Томас Маркл назвав доньку Меган брехухою

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл дав чергове інтерв'ю, де назвав дії доньки необдуманими, а слова – брехливими. Також він переконаний, що принц Гаррі теж вплинув на те, аби донька перестала з ним спілкуватись.

У новій розмові з журналістами Томас Маркл поділився, що його донька сильно змінилася відтоді, як зустріла принца Гаррі. На його думку, зараз вона постійно бреше, хоча колись такого не помічав за нею.

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Він також переконаний, що на відсутність спілкування з донькою, внуками та зятем повпливав принц Гаррі та королівська сім'я, адже тріщина пішла ще тоді, коли перед весіллям Томаса Маркла підловили за постановними фото. Він нібито вивчав тоді історію Британії та приміряв смокінг. Після цього чоловік потрапив у лікарню та не зміг потрапити на весілля. Але з того часу Меган спілкування з ним припинила.

"Я лежав на лікарняному ліжку, розмовляв з ними, говорив їм, що не можу прийти на весілля, і відтоді вони зі мною не розмовляли. Якби ваш батько був у лікарні, хіба ви не турбувалися б – навіть якби злилися на нього? Хіба ви не турбуєтеся, чи виживе він, чи помре? Вона змінилася, це не та дочка, яку я знав. Моя дочка була набагато більш щедрою і люблячою людиною, ніж зараз. Я не знаю, чи стоїть за цим її чоловік, але я дійсно думаю, що Гаррі і деякі з її друзів змінили її. Я люблю свою дочку, але мені не завжди подобається те, що вони роблять", – розповів чоловік.

Зокрема його обурило інтерв'ю з Опрою Вінфрі, яке дали у березні Гаррі та Меган. На запитання, чи брехала Меган під час скандального інтерв'ю, Томас відповів: "Вона брехала. Вона брехала роками. Брехня про архієпископа? Як можна сказати:" Ми одружилися за три дні до весілля?" Її брехня настільки очевидна, що я не знаю, чому вона говорить це ", – зазначив чоловік.