Точно буду ревнувати, – бойфренд Ольги Харлан відреагував на її участь у "Танцях з зірками"

Після провалу на Олімпіаді-2020 в Токіо фехтувальниця Ольга Харлан привезла бойфренда-італійця в Україну. Він гостював недовго, адже спортсменка розпочала підготовку до "Танців з зірками". Коханий підтримав її участь в шоу, однак попередив – буде ревнувати.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поставила кар'єру на паузу, аби відпочити від великого спорту. Однак сидіти склавши руки вона не планує. Спортсменка бере участь у п'ятому сезоні "Танців з зірками". Щоправда, спочатку вона дала згоду продюсерам, а тоді розповіла про це бойфренду-італійцю.

До теми Я не Катя Кухар, – Ольга Харлан прокоментувала участь в "Танцях з зірками"

Олімпійська чемпіонка здогадувалась, що темпераментний Луїджі Самеле не оцінить її партнерські танці на шоу. Коли ж італійський фехтувальник дізнався, що на "Танцях з зірками" кохана втілюватиме дитячу мрію, – підтримав її.

Не треба забувати, що я італієць. Я точно буду ревнувати. Але я знаю про дитяче захоплення Ольги бальними танцями й радію, що тепер вона зможе втілити в життя і цю мрію,

– прокоментував Луїджі Самеле.

Ольга Харлан з бойфрендом / Фото з інстаграму фехтувальниці

Що бойфренд Ольги Харлан каже про Україну

В Україні Луїджі Самеле був лише тиждень, однак встиг побувати і в Києві, і в Миколаєві – рідному місті коханої.

"У нас була велика родинна програма, враження від неї переповнюють. Я, наприклад, познайомився з дідусем, двома бабусями Ольги", – розповів італієць.

Закохані встигли насолодитися прогулянкою по Дніпру та позасмагати біля басейну в столиці. За словами Ольги Харлан, бойфренд має ще одне місце, яке може назвати домом.

Ольга Харлан з бойфрендом в Україні / Фото з інстаграму фехтувальниці