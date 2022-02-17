У тобі галицька і шотландська кров, – Ольга Фреймут привітала доньку з 16-річчям

Українська телеведуча Ольга Фреймут привітала старшу доньку Злату з днем народження. 17 лютого первістку знаменитості виповнилося 16 років.

Зіркова матуся завжди з ніжністю ставиться до дітей. Через насичений робочий графік раніше вона мало часу проводила зі старшою донькою. Однак щоразу висловлює до Злати свою любов.

Дивіться також Світ про тебе дізнається, – Маша Єфросиніна зворушливо привітала доньку з 18-річчям

Донька Ольги Фреймут святкує 16-річчя

Злату Мітчелл Фреймут народила в Лондоні від корінного британця Ніла. Вони вже розлучилися, донька мешкає разом з Ольгою у Києві. 17 лютого 2022 року дівчинці виповнилося 16 років.

Ведуча зізналася, що інколи їй здається, що не вона виховувала доньку, а навпаки. Та ці роки материнства все одно були для Ольги найщасливішими.

А дитинство неможливе без мами, і не обов'язково для цього бути сиротою. Залишитися без дитинства можна, коли мама займається осяйною кар'єрою. Так, Злато, не все у моєму материнстві з тобою було хрестоматійним,

– зізналася Ольга.

"Будь щасливою і благословенною Господом! У тобі галицька і шотландська кров, ти горда і незламна", – додала зіркова матуся.



Ольга Фреймут з донькою / Фото з інстаграму ведучої

Діти Ольги Фреймут

Телеведуча вперше стала мамою у 2006 році. Тоді вона в Лондоні народила доньку від корінного британця Ніла.

Зараз Ольга у шлюбі з Володимиром Локотком. З ним виховує двох дітей: сина Валерія (народився у 2016 році), доньку Євдокію (народилася у 2017 році).

Текст публікації Ольги Фреймут:

Злато, тобі 16! Мені завжди здавалося, що не я тебе виховувала, а ти мене. Ось так у нас з тобою все навпаки. Але ці роки – найщасливіші, найзухваліші, най... Роки, виконані на фортісімумі.



"Яка вона у вас доросла!", – казали люди про Злату, коли та в 5 років перераховувала ліки з довгого списку, приписаних їй від запалення легенів.



Я тоді раділа таким коментарям, хоча, коли твою дитину називають "дорослою", є причина задуматися, а де ж її дитинство?



А дитинство неможливе без мами, і не обов'язково для цього бути сиротою. Залишитися без дитинства можна, коли мама займається осяйною кар'єрою. Так, Злато, не все у моєму материнстві з тобою було хрестоматійним.



Будь щасливою і благословенною Господом! У тобі галицька і шотландська кров, ти горда і незламна. Люблю тебе forever and one day, моя прекрасна дівчинко.