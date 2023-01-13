Дивись, куди ідеш: ТНМК випустили пісню й кліп у стилі аніме про мінну безпеку – захопливе відео

Український гурт ТНМК презентував пісню про мінну безпеку "Дивись, куди ідеш". Також вони випустили анімаційний кліп у стилі аніме.

Український хіп-хоп гурт ТНМК випустив кліп "Дивись, куди ідеш", що присвятив мінній безпеці. Пісню презентували за підтримки Фонду Східна Європа та ДСНС України.

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ТНМК випустили блокбастер про мінну безпеку

Змістовна та повчальна пісня написана Фоззі та Фаготом для дітей, щоб у грайливому та розважальному форматі розповісти їм про важливі правила. Однак кліп, посил і ритмічність треку такі, що сподобається всім поколінням.

До того ж пісня "Дивись, куди ідеш" – гасло для всіх українців на деокупованих територіях і у відносно безпечних регіонах країни. Бо міни, розтяжки, гранати, нерозірвані снаряди й інші вибухові пристрої несуть смертельну загрозу. Україна сьогодні є найбільшим мінним полем планети.

ТНМК – "Дивись, куди ідеш": дивіться відео онлайн

"Однією з основних проблем зараз є забруднення території нашої держави вибухонебезпечними предметами, адже від першого дня війни окупаційні російські війська засівають наші міста та села тисячами тонн смертоносного заліза. 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30% від загальної площі держави, потенційно забруднені та потребують проведення розмінування", – прокоментували у ДСНС.

Слова пісні "Дивись, куди ідеш" запам’ятовуються швидко й легко. Вже після першого прослуховування мелодія крутитиметься в голові, а губи наспівуватимуть прості рими. Це допоможе українцям повторювати правила мінної безпеки, хоч і у форматі пісні.

Доповненням до треку є анімаційний кліп у стилі аніме та блокбастера. У відео з'являються виразні персонажі, яскраві ефекти, зрозумілі символи та сенси. Анімаційний фільм створений талановитим українським ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим.

У мережі позитивно відреагували на відео та пісню гурту. Користувачі погоджуються, що цей трек сподобається усім віковим категоріям:

"Молодці, дякую, ТНМК і всім, хто долучився, що робите корисну справу";

"Коли музичний контент стильний та ще й корисний для споживачів широкого вікового діапазону - це топ! Коли це ще й український контент, то це мега топ";

"Мега респект за таку творчість, за такі пісні! Молодці";

"Як сапер, як людина, як шанувальник ТНМК: Хлопці, ви офігенні! Цей кліп - це дуже корисна та добра справа! Дякую";

"Як завжди - на повторі. Дякую, хлопці, ви найкращі";

"Соціально відповідальне українське мистецтво";

"Шикарний кліп. Просто немає слів, браво".