Дивись, куди ідеш: ТНМК випустили пісню й кліп у стилі аніме про мінну безпеку – захопливе відео
Джерело:ТНМК
Український гурт ТНМК презентував пісню про мінну безпеку "Дивись, куди ідеш". Також вони випустили анімаційний кліп у стилі аніме.
Український хіп-хоп гурт ТНМК випустив кліп "Дивись, куди ідеш", що присвятив мінній безпеці. Пісню презентували за підтримки Фонду Східна Європа та ДСНС України.
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ТНМК випустили блокбастер про мінну безпеку
Змістовна та повчальна пісня написана Фоззі та Фаготом для дітей, щоб у грайливому та розважальному форматі розповісти їм про важливі правила. Однак кліп, посил і ритмічність треку такі, що сподобається всім поколінням.
До того ж пісня "Дивись, куди ідеш" – гасло для всіх українців на деокупованих територіях і у відносно безпечних регіонах країни. Бо міни, розтяжки, гранати, нерозірвані снаряди й інші вибухові пристрої несуть смертельну загрозу. Україна сьогодні є найбільшим мінним полем планети.
ТНМК – "Дивись, куди ідеш": дивіться відео онлайн
"Однією з основних проблем зараз є забруднення території нашої держави вибухонебезпечними предметами, адже від першого дня війни окупаційні російські війська засівають наші міста та села тисячами тонн смертоносного заліза. 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30% від загальної площі держави, потенційно забруднені та потребують проведення розмінування", – прокоментували у ДСНС.
Слова пісні "Дивись, куди ідеш" запам’ятовуються швидко й легко. Вже після першого прослуховування мелодія крутитиметься в голові, а губи наспівуватимуть прості рими. Це допоможе українцям повторювати правила мінної безпеки, хоч і у форматі пісні.
Доповненням до треку є анімаційний кліп у стилі аніме та блокбастера. У відео з'являються виразні персонажі, яскраві ефекти, зрозумілі символи та сенси. Анімаційний фільм створений талановитим українським ілюстратором та коміксистом Олександром Корешковим.
У мережі позитивно відреагували на відео та пісню гурту. Користувачі погоджуються, що цей трек сподобається усім віковим категоріям:
- "Молодці, дякую, ТНМК і всім, хто долучився, що робите корисну справу";
- "Коли музичний контент стильний та ще й корисний для споживачів широкого вікового діапазону - це топ! Коли це ще й український контент, то це мега топ";
- "Мега респект за таку творчість, за такі пісні! Молодці";
- "Як сапер, як людина, як шанувальник ТНМК: Хлопці, ви офігенні! Цей кліп - це дуже корисна та добра справа! Дякую";
- "Як завжди - на повторі. Дякую, хлопці, ви найкращі";
- "Соціально відповідальне українське мистецтво";
- "Шикарний кліп. Просто немає слів, браво".