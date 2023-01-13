Украинский хип-хоп группа ТНМК выпустила клип "Дивись, куди ідеш", посвятивший минной безопасности. Песню презентовали при поддержке Фонда Восточная Европа и ГСЧС Украины.

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ТНМК выпустили блокбастер о минной безопасности

Содержательная и обучающая песня написана Фоззи и Фаготом для детей, чтобы в игривом и развлекательном формате рассказать им о важных правилах. Однако клип, посыл и ритмичность трека понравятся всем поколениям.

К тому же песня "Дивись, куди ідеш" – лозунг для всех украинцев на деоккупированных территориях и относительно безопасных регионах страны. Ибо мины, растяжки, гранаты, неразорвавшиеся снаряды и другие взрывные устройства несут смертельную угрозу. Украина сегодня является самым крупным минным полем планеты.

ТНМК – "Дивись, куди ідеш": смотрите видео онлайн

"Одна из основных проблем сейчас - загрязнение территории нашего государства взрывоопасными предметами, ведь с первого дня войны оккупационные российские войска засевают наши города и села тысячами тонн смертоносного железа. 174 тысячи квадратных километров, а это 30% от общей площади государства, потенциально загрязнены и нуждаются проведение разминирования", – прокомментировали в ГСЧС.

Слова песни "Дивись, куди ідеш" запоминаются быстро и легко. Уже после первого прослушивания мелодия будет кружиться в голове, а губы будут петь простые рифмы. Это поможет украинцам повторять правила минной безопасности, хоть и в формате песни.

Дополнением к треку является анимационный клип в стиле аниме и блокбастера. В видео отображаются выразительные персонажи, яркие эффекты, понятные символы и смыслы. Анимационный фильм создан талантливым украинским иллюстратором и комиксистом Александром Корешковым.

В сети положительно отреагировали на видео и песню группы. Пользователи соглашаются, что этот трек понравится всем возрастным категориям:

"Молодцы, спасибо, ТНМК и всем присоединившимся, что делаете полезное дело";

"Когда музыкальный контент стильный и еще и полезен для потребителей широкого возрастного диапазона - это топ! Если это еще и украинский контент, то это мега топ";

"Мега респект за такое творчество, за такие песни! Молодцы";

"Как сапер, как человек, как поклонник ТНМК: Ребята, вы офигенны! Этот клип - это очень полезное и доброе дело! Спасибо";

"Как всегда – на повторе. Спасибо, ребята, вы лучшие";

"Социально ответственное украинское искусство";

"Шикарный клип. Просто нет слов, браво".

Заметим, это не первый клип ТНМК, касающийся войны и созданный для детей. Накануне 1 сентября они представили песню-инструкцию для украинских школьников. "Крокуй до укриття" что поможет успокоить малышей во время воздушной тревоги.