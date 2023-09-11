"Здавайтеся": гурт ТНМК у Відні передали росіянам привіт від Буданова – потужне відео

Український гурт ТНМК провів благодійний концерт у столиці Австрії Відні. Артисти просто зі сцени привітали Кирила Буданова з підвищенням у званні та передали від нього послання до росіян.

Популярний гурт "Танок на майдані Конґо" (ТНМК) організували благодійні концерти у кількох європейських містах, щоб зібрати гроші на ЗСУ. На виступі у Відні артисти згадали про керівника Головного управління розвідки.

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Один із солістів колективу Олександр "Фоззі" Сидоренко зі сцени Кирила Буданова з підвищенням у званні – днями той став генерал-лейтенантом. Музикант заявив, що Буданов – "найкращий виробник бавовни". "Фоззі" від імені керівника ГУР звернувся до росіян, які втекли з Росії до Австрії.

Артисти російською мовою нагадали окупантам, що для мобілізованих діє державна програма "Хочу жити".

Звернувшись на гарячу лінію, російські військові можуть здатися в полон. 22 тисячі росіян вже звернулися на гарячі лінії. Адже в росіян в Україні є лише два шляхи: або стати "хорошим", або полоненим. Їх утримуватимуть по Женеві (конвенція – 24 Канал), вони збережуть своє життя. Коротше, росіяни, здайтеся!,

– заявив "Фоззі".

Водночас другий соліст дуету Олег "Фагот" Михайлюта підказав , що "хороший русскій – це мертвий русскій". Після промови колеги він також показав три пальці, підняті вгору, що символізують тризуб.

Артисти опублікували відео з концерту в інстаграмі. Шанувальники були вражені цією ідеєю та підтримали ТНМК:

"Ось так має вести кожен поважаючий артист. Респект!"

"Росія підло напала на Україну о 4 ранку. Для ваших "чмобіків" 2 шляхи: або зігнити, або здатись".

"Було б класно, щоб такі звернення робили всі артисти, які виступають за кордоном. Чудовий конект! Дякую".

"Росіян ненавидять уже кожному куточку світу, вони показали себе, як найогидніша нація".

"Росія-вбивця! Загарбники і підлі нелюди! Залишіть нашу землю!"

У коментарях почалася атака російських ботів. Схоже, це звернення від українських артистів їх дуже розізлило.

Програма "Хочу жити" – це проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Він діє для росіян, які бажають здатися в полон.

Публічно про війну в Україні під час виступів за кордоном говорить і Вєрка Сердючка. Днями артистка ефектно виступила в Маямі. Під час концерту зірка побажала смерті Владіміру Путіну, а також показала фото Валерія Залужного та навіть заспівала гімн України.