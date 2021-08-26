На тлі роману з Ченнінгом Татутом: Зої Кравіц офіційно розлучилась

Відома американська акторка Зої Кравіц офіційно розлучилась з чоловіком Карлом Глусманом. Їхній шлюб тривав 18 місяців. Після його розриву зірка продовжує якомога більше часу проводити з Ченнінгом Татумом.

Ще 23 грудня 2020 року американська акторка й зірка "Великої маленької брехні" Зої Кравіц подала на розлучення з чоловіком Карлом Глусманом. Рішення про розрив шлюбу було підписано суддею Нью-Йорка у вівторок, 24 серпня 2021 року.

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Шлюб Зої Кравіц та Карла Глусмана тривав 18 місяців. Вони почали зустрічатися у 2016 році, а через 2 роки заручилися. Таємне весілля відбулося у 2019 році за присутності рідних та близьких.

Ще через рік Зої та Карл вітали одне одного з річницею шлюбу та називали одне одного найкращими друзями. Однак згодом їхні почуття згасли.



Кадр з весілля Зої Кравіц і Карла Глусмана / Фото з інстаграму Зої Кравіц

Новий роман Зої Кравіц

Акторка недовго була самотньою. Влітку вона закрутила роман з Ченнінгом Татумом, разом з яким знімається у фільмі Pussy Island.



Зої Кравіц і Ченнінг Татум / Фото The Image Direct, Pop Sugar

Пару кілька разів бачили разом, вони обіймалися та усміхалися. Папараці дуже часто підловлюють Зої Кравіц та Ченнінга Татума на побаченнях. Нещодавно вони гуляли Нью-Йорком на велосипеді. Днями зірок знову побачили на вулицях міста – Зої несла в руках букет квітів.

Інсайдери повідомляють, що їм подобається проводити час разом. Вони не підтверджують стосунки офіційно, але насолоджуються спільними прогулянками та виходами у світ.