Після чуток про вагітність: Іраклі Макацарія показав дружину в купальнику – несподіване фото

Після Дня святого Валентина мережа засипала Іраклі Макацарія привітаннями з майбутнім поповненням, адже десятки юзерів помітили в Лізи вагітний животик. Шостий український "Холостяк" ніяк не коментував чутки, а тепер показав дружину в купальнику.

Після рекламної зйомки у Тбілісі, які наробила галасу в мережі, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа рвонули на курорт. Замість того, щоб підтвердити чи спростувати чутки про вагітність дружини, ексхолостяк опублікував її пляжне фото, на якому видно бездоганну фігуру.

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Дружина Іраклі показалася в купальнику після чуток про вагітність

20-річна Ліза Чичуа сфотографувалася на лежаку в роздільному купальнику, що ані трохи не приховував її фігуру. У кадрі вона засвітила підтягнутий животик і навіть прес. Іраклі Макацарія ніяк не прокоментував фото з відпочинку, але, схоже, це його відповідь на привітання фоловерів з майбутнім батьківством.

Іраклі Макацарія на відпочинку з дружиною / Фото з інстаграм-сторіс зірки

Варто зазначити, що з майбутнім поповненням героя 6 сезону шоу "Холостяк" привітали десятки фоловерів. Усі, хто коментували допис Іраклі до Дня Валентина, були переконані, що Ліза вагітна:

"Зі святом вашу сім'ю! І з поповненням";

"Яка краса, вас уже троє. Бережіть одне одного";

"Скоро буде поповнення";

"Кохання множиться".

На фото дівчину нібито видавав округлий животик, який було важко не помітити навіть під широкою сукнею. Однак, судячи зі свіжих світлин з курорту, фани поспішили.

Іраклі Макацарія з дружиною Лізою / Фото з інстаграму ексхолостяка

Нагадаємо, з 20-річною Лізою Чічуа Іраклі Макацарія одружився у липні 2022 року. До того він не мав серйозних і стабільних стосунків – зустрічався з одною дівчиною, а через тиждень з іншою. Однак у дружину закохався з першого погляду.