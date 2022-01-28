На тлі чуток про роман: що насправді поєднує Бреда Пітта з сусідкою-співачкою

Днями західні ЗМІ вибухнули чутками про роман Бреда Пітта зі співачкою Люкке Лі, яка живе по-сусідству. Інсайдери з близького оточення підтвердили, що зірки знайомі, однак вони точно не зустрічаються.

Після розриву з німецькою моделлю Ніколь Потуральські голлівудський актор не поспішає вступати в нові стосунки. Він насолоджується холостяцьким життям, тож чутки про його піврічний роман зі співачкою Люкке Лі – фейк.

Важливо Бред Пітт таємно зустрічається зі співачкою Люкке Лі, яка живе по-сусідству, – ЗМІ

Бред Пітт не зустрічається з Люкке Лі

Інсайдер запевняє, що Бред Пітт і Люкке Лі справді знайомі. Вони зустрілись кілька років тому, адже живуть по-сусідству в Лос-Анджелесі – у трьох хвилинах їзди одне від одного. Однак на жодні романтичні побачення вони не ходять, бо не бачилися з 2020-го.

Він не бачив її два роки. Нічого не сталося, вони просто не зустрічаються,

– передає інсайдер.

Ба більше, голлівудський красень більше не планує зустрічатися з суперзірками. Він не хоче, щоб довкола його нових стосунків знову роїлися плітки.

"Не думаю, що Бред знову буде зустрічатися з кимось супервідомим. Він налаштований на стосунки зі скромнішою персоною", – додають інсайдери.

чутки про роман Бреда Пітта та Люкке Лі поповзли після того, як 58-річного актора та 35-річну співачку нібито побачили разом у голлівудському ресторані Mother Wolf.