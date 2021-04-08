"Винен Балан": Тіну Кароль розкритикували за новий альбом

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно презентувала альбом під назвою "Красиво". Артистка продемонструвала новий сценічний образ та стиль у музиці, чим викликала різні реакції у прихильників. Деякі користувачі мережі розкритикували Кароль та зауважили, що в її нових треках відчувається вплив Дана Балана.

Нагадаємо, що виконавиці приписують роман з харизматичним молдавським співаком Даном Баланом. Багато шанувальників розчаровані новим альбомом Тіни, чого не приховують в коментарях.

До теми Тіна Кароль презентувала альбом "Красиво": новий сценічний образ співачки

Новий альбом Тіни Кароль

2 квітня відбулася прем'єра альбому Тіни Кароль "Красиво". Він складається з семи танцювальних композицій: "Это любовь", "Хороший парень", "Скандал", "Любовники", "Красиво", "Девочка" та "Бегу". Вони кардинально відрізняються від попередніх треків виконавиці та викликали різні емоції у слухачів.

Реакція мережі

Новий образ Кароль вийшов незвичним та здивував її прихильників. Багатьом він неабияк сподобався, та є й ті, хто невдоволений перевтіленням виконавиці. Також фанати зазначають, що у її новій творчості відчувається вплив Дана Балана.

"Раніше було краще".

"Тіна все гірше та й гірше. І що ви пропагуєте? Ймовірно, ви перейшли на інший бік".

"Масонські знаки в дії!"

"Відчувається вплив Балана".



Реакція на альбом Тіни Кароль / Скриншот з інстаграму Тіни Кароль

Вірні шанувальники артистки не залишили її без підтримки. Вони залишають багато приємних слів в коментарях і наголошують, що Кароль вкотре змогла здивувати.

"А ти наша любов!".

"Така різна, але така наша! Любимо сильно!"

"Ця любов – не випадкова! Найкраща!"

"Любимо взаємно, наша королево!"

"Ти – це любов!"



Реакція на альбом Тіни Кароль / Скриншот з інстаграму Тіни Кароль