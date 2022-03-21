З Тіною Кароль і Jerry Heil: у Польщі зібрали 2 мільйони злотих на концерті на підтримку України

На Atlas Arena у Лодзі 20 березня відбувся масштабний концерт "Разом з Україною", де виступили Тіна Кароль, Jerry Heil та інші артисти. Завдяки заходу було зібрано понад 2 мільйони злотих.

20 березня Atlas Arena у Лодзі зібралися українські та польські знаменитості. Концерт "Разом з Україною" мав на меті підтримати українців як морально, так і фізично з допомогою збору коштів.

До слова Зустрілася з Тіною Кароль: 7-річна Амелія з київського бомбосховища заспівала з кумиром

Концерт у Польщі "Разом з Україною"

Захід відкрила 7-річна Амелія Анісович. Згодом з нею виступила Тіна Кароль. Зірка також заспівала хіт "Закрили твої очі", коли позаду неї на екрані висвітлювалися назви українських міст.

Тіна Кароль – "Закрили твої очі": дивіться відео

На сцені Atlas Arena побувала й Jerry Heil, яка їздить країнами та збирає кошти на користь ЗСУ й переселенців.

Jerry Heil – Гімн Молоді: дивіться відео

Українською та польською мовою прочитали "Заповіт" Тараса Шевченка, а польський актор та режисер Андрій Северин послав "Русский военный корабль…" туди, куди й належить.

Концерт "Разом з Україною" транслювали в Польщі, Україні та ще 50 країнах. Глядачі надсилали смс-повідомлення, кошти з який передали фонду підтримки України. На заході загалом зібрали понад 2 мільйони злотих.

Тіна Кароль і Jerry Heil у Лодзі / Фото Radio Lodz