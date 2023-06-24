Тіна Кароль зустрілася з Папою Римським і передала йому щоденник 9-річного Єгора з Маріуполя

Співачка Тіна Кароль зустрілася з Папою Римським. Під час аудієнції у Ватикані українська артистка передала йому оригінал щоденника дев’ятирічного Єгора, який він писав у бомбосховищі Маріуполя.

Кароль не одноразово цитувала рядки зі щоденника Єгора прямо зі сцени під час своїх благодійних концертів. А в серпні минулого року співачка подарувала хлопчику з Маріуполя квартиру.

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Нагадаємо, що Єгор вів щоденник, коли жив протягом місяця в підвалі свого будинку під час окупації Маріуполя російськими окупантами. На думку співачки, щемливі рядки, де хлопчик пише, що в нього "сьогодні померли 2 собаки, бабуся Галя й улюблене місто Маріуполь", "паралізують" своєю трагічністю.

Те, що щоденник Єгора відтепер у Ватикані – це винятковий момент істини. Цей щоденник, як послання до Бога, уособлює в собі не тільки біль, він уособлює у собі відвагу цілого покоління дітей, які сьогодні переживають війну проти України,

– заявила Тіна Кароль.

Вона зазначила, що її зброя у цій війні – слово, а її обладунки — це вчинки. "Я щиро вірю, що український народ та його діти доведуть безправність зла", – додала співачка.

Кароль також повідомила, що рішення про передачу щоденника у Ватикан прийняла сім’я Єгора. Він буде оцифрований та виставлений на аукціон. "Куди підуть виручені кошти – сім’я вирішить сама", – відповіла зірка.



Тіна Кароль передала щоденник Єгора у Ватикан / Скриншот з її інстаграму

До слова, Єгору з рідними вдалося виїхати з Маріуполя на 100 день війни. Зараз вони перебувають в безпеці. Однак війна назавжди залишила болючі спогади. У своєму щоденнику хлопчик розповідав, що в нього була рана на спині та вирвана шкіра. Сестрі – розсікло голову. У мами була дірка у нозі.