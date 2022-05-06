Тіна Кароль заспівала гімн України під час матчу Динамо – Базель у Швейцарії: потужне відео

Співачка Тіна Кароль продовжує виступати на благодійних футбольних матчах. Цього разу вона зворушила публіку виконанням гімну України на матчі Динамо – Базель у Швейцарії.

Українські артистки за кордоном намагаються зробити все для того, щоб допомогти армії, а також постійно розповідають світові про війну. Злочини Росії не можуть залишатися непокараними, про них мають говорити, мають діяти.

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Тіна Кароль виконала гімн України у Швейцарії

Артистка емоційно заспівала український гімн під час шостого благодійного футбольного матчу київського "Динамо". Цього разу українські футболісти зіграли зі швейцарським "Базелем".

Гасло цього матчу – Match for peace #StopWarInUkraine. Організатори прагнуть зібрати якомога більше коштів, щоб розв'язати найбільші гуманітарні проблеми, які є в Україні через війну.Матчем у Швейцарії привертали увагу подіям, які зараз відбуваються в Херсоні. Там окупанти намагаються насадити свою політику, поширюють російську пропаганду. Сотні людей прийшли на матч із тематичними плакатами Kherson is Ukraine та Free Kherson.

Тіна Кароль заспівала у Швейцарії: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що це вже не вперше українські артистки виступають на благодійних футбольних матчах. Нещодавно Оля Полякова заспівала та матчі "Шахтаря" в Стамбулі, а перед тим виступала на стадіоні в Греції.