Тіна Кароль захопила ніжною зйомкою в домашньому костюмі

Улюблениця багатомільйонної аудиторії Тіна Кароль рідко ділиться кадрами з буденного життя. Тому фото, на яких вона постає в домашніх образах, привертають особливу увагу фанів. Для нової зйомки зірка обрала ніжний костюм білого кольору.

36-річна Тіна Кароль продовжує захоплювати публіку світлинами з проникливої фотосесії в ліжку. Артистка змінила спокусливу атласну сукню в білизняному стилі на домашній костюм білого кольору.

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Затишний образ співачки складався з обтислого топу з довгими рукавами та широких штанів на резинці. Лаконічне вбрання ефектно підкреслило фігуру Кароль, акцентуючи на стрункій тендітній талії. Вартість костюму марки Ace – 3 600 гривень, що досить бюджетно для зірки, яка одягається в брендові сукні за 37 тисяч гривень.

Тіна Кароль в домашньому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль в домашньому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль намагалася виглядати максимально природно, однак легкий макіяж все ж нанесла, виділивши губи блиском і підвівши очі чорними стрілками. Золотисте кучеряве волосся вона розпустила й не стала вкладати його в зачіску. На одних фото співачка вразила ніжністю, а на інших – кумедними позами.

Тіна Кароль в домашньому костюмі / Фото з інстаграму співачки

Менше ніж за годину зірку записали майже 20 тисячами лайків та десятками компліментів у коментарях: