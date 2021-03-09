Тіна Кароль зачарувала романтичним образом у жовтій блузці: фото

Відома українська співачка Тіна Кароль вкотре вразила шанувальників. Вона постала перед камерою в ніжному образі, підкоривши ніжністю та жіночністю.

Тіна Кароль зворушливо привітала жінок зі святом 8 Березня. З нагоди чудового весняного дня знаменитість поділилася кадрами з нової фотосесії.

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Романтичний look Тіни Кароль

На нових світлинах, які артистка поширила в мережі, вона позує в елегантній атласній блузці ніжного жовтого кольору. Вбрання мало зав'язки на шиї та руках. Образ Кароль доповнила численними аксесуарами: каблучками та сережками. Особливого шарму додавала каблучка з великою білосніжною орхідеєю.

Волосся Тіна зібрала у пучок ззаду, лише декілька тоненьких пасм спадали на обличчя. Макіяж виконавиці був у натуральних відтінках з акцентом на губах.

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У коментарях прихильники знаменитості також привітали її зі святом весни та засипали компліментами.