Мені самій огидно, – Тіна Кароль видалила кліп після скандалу з причетністю росіян
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Співачка Тіна Кароль днями випустила новий трек та кліп, але виявилось, що до створення відео причетні росіяни. Спершу артистка перепросила, а тепер заявила, що видалить кліп.
Днями Тіна Кароль презентувала двомовний трек "Honey & Мед", що буквально за кілька годин викликав черговий скандал. У переліку тих, хто працював над відеороботою, знайшли росіян.
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Тіна Кароль видалила кліп, до якого причетні росіяни
Виконавиця вже коментувала скандальну ситуацію, але в ефірі ранкового шоу висловилась знову. Вона заявила, що видалить ролик – його справді вже немає на ютубі.
Я видаляю цей кліп. Це дорого для мене. Це боляче для мене. Але ми не маємо права собі дозволити, щоб навіть так, опосередковано, з'являлися такі наративи. Я не хочу. Для мене моя репутація – це все моє життя,
– заявила Тіна.
"Я співаю і працюю в цій країні і для мене війна почалася 2014 року. Я люблю цю державу і вже давно поставила національні інтереси вище за свої. Мені просто самій огидно, що в моїй роботі є ці люди".
Кадри з кліпу / Фото з інстаграму Тіни Кароль
Тіна Кароль додала, що цю пісню вона присвятила покійному чоловіку Євгенові Огіру – 28 квітня роковини його смерті. У кліп вона вклала чимало символів, тому їй боляче "прощатися" з цією роботою. Але готова працювати над новим матеріалом, адже сама пісня залишається на майданчиках.
- Нагадаємо, що ще вчора артистка пояснила, що над кліпом працював український режисер Генрі Ліпатов, у якого є своя компанія Beverly.films у США. За словами Тіни, вона не знала, що в команді працюють люди з російським громадянством чи будь-яким іншим зв'язком з Росією.
- "Для мене війна існує з 2014 року і я на інформаційному й культурному супротиві знаходжусь давно і завжди. Тому ніякої зради нема – це точно собі відмітьте. Вибачення компанії я точно запрошу".