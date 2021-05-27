Тіна Кароль виступить на фестивалі Atlas Weekend 2021

Українська співачка Тіна Кароль стала хедлайнером Atlas Weekend 2021. Вона вперше виступить на сцені цього музичного фестивалю та покаже спеціальне шоу.

Організатори одного з наймасштабніших музичний фестивалів в Україні продовжують оголошувати імена зірок, які розважатимуть гостей. Разом з гуртами Бумбокс і The Hardkiss до Atlas Weekend долучилася чуттєва і прониклива Тіна Кароль.

Цікаво Подія року Atlas Weekend 2021: що відомо про музичний фестиваль

Попдіва стане хедлайнером двох перших днів Atlas Weekend Friends Edition – 5 та 6 липня. Так, українська публіка вперше почує наживо свіжий альбом артистки "Красиво", в якому вона яскраво розкрила новий сценічний образ.

"Співачка готує ексклюзивне cyber show саме для відвідувачів Atlas Weekend. На одній сцені з українською попдівою зіграє барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor", – повідомляють організатори музичного фестивалю.

Варто зазначити, що на Atlas Weekend буде два безкоштовні дні з ідентичним лайнапом. На такий крок організатори пішли для того, щоб уникнути великого натовпу та витримати карантинні вимоги за кількістю відвідувачів.

Додамо, днями стало відомо ім'я ще одного хедлайнера українського музичного фестивалю. Ним став одіозний російський співак Валерій Меладзе, який відмовляється визнавати Росію країною-агресором. Його участь в Atlas Weekend вже встигла обурити користувачів мережі.