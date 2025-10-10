Тіна Кароль взяла участь у проєкті "Краса в тобі", героїнею якого стала дружина загиблого військовослужбовця. Співачка підтримала жінку та поділилась своїм досвідом, пише Showbiz 24.

Артистка зізналась, що повинно пройти дуже багато часу, щоб біль стих. Однак порожнеча залишиться назавжди. На думку Тіни Кароль, її просто треба прийняти.

Немає рецепта. Ніхто не розкаже, що треба зробити, як вистояти. Біль заглушиться, можливо. Але десятиліття має пройти точно. Ось ця порожнеча не заповниться. Просто потрібно цей стан прийняти, зрозуміти, що вона живе в тобі,

– розповіла виконавиця.

Тіна Кароль підкреслила, що важливо жити далі. Знайти кохану людину, працювати та знаходити баланс.

Зауважимо, у 12 роковини смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль опублікувала відвертий допис. І зізналася, що нарешті готова до нових стосунків.

Що відомо про шлюб Тіни Кароль і Євгена Огіра?