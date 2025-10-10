Тіна Кароль взяла участь у проєкті "Краса в тобі", героїнею якого стала дружина загиблого військовослужбовця. Співачка підтримала жінку та поділилась своїм досвідом, пише Showbiz 24.
Артистка зізналась, що повинно пройти дуже багато часу, щоб біль стих. Однак порожнеча залишиться назавжди. На думку Тіни Кароль, її просто треба прийняти.
Немає рецепта. Ніхто не розкаже, що треба зробити, як вистояти. Біль заглушиться, можливо. Але десятиліття має пройти точно. Ось ця порожнеча не заповниться. Просто потрібно цей стан прийняти, зрозуміти, що вона живе в тобі,
– розповіла виконавиця.
Тіна Кароль підкреслила, що важливо жити далі. Знайти кохану людину, працювати та знаходити баланс.
Зауважимо, у 12 роковини смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль опублікувала відвертий допис. І зізналася, що нарешті готова до нових стосунків.
Що відомо про шлюб Тіни Кароль і Євгена Огіра?
Тіна та Євген познайомилися у 2007 році на одному з телеканалів. Згодом вони почали працювати разом, як співачка й продюсер. Паралельно між ними народилися почуття.
У 2008 році пара розписалася у Києві, а весілля зіграла на Мальдівах. Згодом вони обвінчалися. Восени того самого року у них народився хлопчик Веніамін.
У квітні 2013 року Євген Огір помер через рак шлунка.