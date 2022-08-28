В ефектному костюмі: Тіна Кароль прогулялась Києвом та зробила перші фото в столиці за час війни

Українська співачка Тіна Кароль зробила свої перші фото в Києві за час війни. Вона показала теплі світлини в стильному образі.

Нещодавно популярна співачка Тіна Кароль повернулась до України. Вона прогулялась Києвом в ефектному образі.

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Тіна Кароль знялась у першій фотосесії за час війни

Під час прогулянки столицею Тіна Кароль позувала перед об'єктивом. Співачка зізналась, що це її перша зйомка за пів року війни.

Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, з часів війни. Незламні і нескорені,

– написала артистка.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму співачки

Виконавиця постала перед камерою у стильному аутфіті. Вона приміряла костюм кольору індиго, що складався з вузьких штанів та ефектного жакета. Вбрання від українського бренду Мazini доповнили темні туфлі на високих підборах.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль розпустила волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах. Автором світлин в центрі Києва став відомий український фотограф Антон Кулаковський.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму співачки

У коментарях під фото фани діляться враженнями від першої фотосесії виконавиці в центрі української столиці:

"Неймовірна";

"Прекрасна";

"Наша любов";

"Красуня";

"Розкішна жінка";

"Тіно, ти красуня";

"Просто немає слів".