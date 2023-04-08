У шкіряному костюмі з корсетом: Тіна Кароль вразила ефектним образом у Молдові

Українська співачка Тіна Кароль приїхала до Молдови, де з'явилась на телебаченні. Вона приміряла ефектний образ у сріблястому шкіряному вбранні.

Українська співачка Тіна Кароль приїхала у Молдову, де 8 квітня, у суботу, в неї запланований концерт. Та артистка не тільки працює на культурному фронті, але й на інформаційному.

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Співачка з'явилась на молдавському телебаченні та розповіла глядачам про війну в Україні.

"Кожен українець пройшов свою війну, в кожного перевернувся світ. В один день всі твої мрії та здобутки зруйнувалися. І тут важливо, як ти зібрався і міг бути корисним. Кожен на своєму фронті захищає свою державу, ім'я нашої Батьківщини. Це діло честі, діло для майбутніх поколінь. Україна ніколи не повернеться обличчям до Росії", – сказала Тіна Кароль в ефірі PRO TV.

Образ Тіни Кароль у Молдові

Співачка приїхала у Кишинів у стильному та ефектному образі від українського бренду MARSEGO. Це костюм-трійка з екошкіри, що складається з корсета, штанів і жакета. Вбрання коштувало зірці майже 12 тисяч гривень.



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

Тіна Кароль доповнила образ легким макіяжем та укладкою. Для появи перед камерами зірка поставала у бежевих туфлях-човниках, але для зручності мала з собою кросівки.

Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз