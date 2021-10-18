Тіна Кароль прилетіла до Лондона та показала рідкісні фото з сином

Українська співачка Тіна Кароль днями відправилась до Великої Британії, щоб навідати сина. Вона опублікувала рідкісні кадри з Веніаміном у Лондоні.

Популярна українська співачка Тіна Кароль рідко бачиться з 12-річним сином Веніаміном. Але днями вона полетіла до Великої Британії, де вчиться хлопець.

До слова Я зовсім лузер, – Тіна Кароль розповіла про навчання в льотній школі

Нові фото Тіни Кароль з сином

В інстаграм-сторіз Тіна Кароль опублікувала світлини з сином. На фото помітно, що Веніамін помітно підріс та навіть вищий за свою зіркову матусю.

Знаменитість гуляла з сином Лондоном без макіяжу та в повсякденному вбранні. Вона зробила знімок на тлі Тауерського моста. Також фотографувалась з Веніаміном в автівці.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграм-сторіз



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграм-сторіз



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про навчання сина Тіни Кароль