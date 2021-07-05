Тіна Кароль невпинно доводить, що є однією з найкрасивіших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться оголюватися перед камерою та демонструє розкішні форми у відвертому одязі.
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Сексуальні кадри Тіни Кароль
Мережею ширяться кадри, де зірка еротично позує у чорних колготах та неймовірно спокусливому боді. Вбрання оголило пишні груди та підкреслило апетитні сідниці знаменитості. Сексуальності образові додавали не лише грайливі рухи Кароль, а і її підбори.
Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем зірки. Її волосся вклали в зачіску з "мокрим" ефектом. На обличчі їй зробили неймовірно яскравий та насичений макіяж з неординарними блискітками навколо повік і червоною помадою на губах.
У коментарях прихильники засипають виконавицю компліментами.
- "Богиня!"
- "Вона неймовірна!"
- "Красуня!"
- "Незрівнянна!"