У стилі Шерон Стоун: Тіна Кароль зачарувала образом у глянцевій сукні за 35 тисяч гривень
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль позувала у стильній літній фотосесії. Вона знялась у сукні українського бренду та нагадала фанам Шерон Стоун.
Українська співачка Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці нові знімки – це кадри з особливої фотосесії. Зірка, яка стала експерткою Греммі, позувала в елегантному образі.
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Тіна Кароль у сукні українського бренду
Виконавиця позувала перед камерою на світлому тлі, а самі фото були виконані у чорно-білому кольорі. Вона поставала у різних позах – сиділа на підлозі, стояла, строго склавши руки, а ще усміхалась і їла тістечко.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Для елегантного образу Тіна Кароль одягнула глянцеве вбрання від українського бренду Nue. Це мінісукня, повністю вишита паєтками.
Відкрита спина додавала знімкам спокусливості, а оригінальний комір, схожий на кольє, підкреслював шию. Сукня на сайті бренду коштує 967 доларів – приблизно 35,7 тисячі гривень.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
Тіна Кароль зібрала волосся назад у пучок, але додала недбалості аутфіту розбурханими кучерявими пасмами. Легкий макіяж став завершенням образу артистки.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки
У коментарях Тіну Кароль засипали компліментами – її look однозначно підкорив мережу. До того ж фани порівняли зірку з американською акторкою Шерон Стоун.
- "Римейк на Шерон Стоун";
- "Неперевершені фотографії. А остання це взагалі кайф";
- "Стиль Шерон Стоун";
- "Скільки краси в одному фото. Тіно, Ви неперевершена";
- "Останнє фото – неймовірне";
- "Вау, у Тіни так файно виходить фото з їжею".