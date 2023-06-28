У стилі Шерон Стоун: Тіна Кароль зачарувала образом у глянцевій сукні за 35 тисяч гривень

Українська співачка Тіна Кароль позувала у стильній літній фотосесії. Вона знялась у сукні українського бренду та нагадала фанам Шерон Стоун.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці нові знімки – це кадри з особливої фотосесії. Зірка, яка стала експерткою Греммі, позувала в елегантному образі.

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Тіна Кароль у сукні українського бренду

Виконавиця позувала перед камерою на світлому тлі, а самі фото були виконані у чорно-білому кольорі. Вона поставала у різних позах – сиділа на підлозі, стояла, строго склавши руки, а ще усміхалась і їла тістечко.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Для елегантного образу Тіна Кароль одягнула глянцеве вбрання від українського бренду Nue. Це мінісукня, повністю вишита паєтками.

Відкрита спина додавала знімкам спокусливості, а оригінальний комір, схожий на кольє, підкреслював шию. Сукня на сайті бренду коштує 967 доларів – приблизно 35,7 тисячі гривень.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Тіна Кароль зібрала волосся назад у пучок, але додала недбалості аутфіту розбурханими кучерявими пасмами. Легкий макіяж став завершенням образу артистки.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

У коментарях Тіну Кароль засипали компліментами – її look однозначно підкорив мережу. До того ж фани порівняли зірку з американською акторкою Шерон Стоун.

"Римейк на Шерон Стоун";

"Неперевершені фотографії. А остання це взагалі кайф";

"Стиль Шерон Стоун";

"Скільки краси в одному фото. Тіно, Ви неперевершена";

"Останнє фото – неймовірне";

"Вау, у Тіни так файно виходить фото з їжею".

, Тіна Кароль долучилась до списку експертів престижної музичної премії Греммі. Тепер вона стала членом Національної академії мистецтва та науки звукозапису США з правом голосу. Отже, Тіна матиме можливість голосувати за лауреатів.