У білому халаті та з оголеними ногами: Тіна Кароль приголомшила звабливими фотографіями

Попдіва Тіна Кароль поділилася серією спокусливих світлин, на яких зображена у білому халаті. Такі кадри зірка зробила за лаштунками знімань.

Тіна Кароль під час війни часто публікує в мережі світлини з-за лаштунків сценічного життя. Артистка стала ближчою з шанувальниками, відкрилася перед ними по-новому. Зокрема аудиторію зацікавлюють фотографії, які виконавиця робить поза сценою, де постає у повсякденних образах.

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Спокуслива фотосесія Тіни Кароль

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилася серія фотографій, на яких артистка зображена у спокусливому образі. Тіна позувала на камеру, сидячи на кріслі. Вона була одягнена у звабливе чорне боді з глибоким декольте та білий халат. Такий look Кароль гарно підкреслив її бездоганну фігуру.

Волосся виконавиця зібрала у стильний недбалий пучок, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних тонах. Такий образ Тіни довершили вишукані сережки та каблучка.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Зазначимо, ці фото знаменитість поширила напередодні прем'єри нової пісні. 28 квітня виконавиця презентує новий трек "Мед".