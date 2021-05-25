Тіна Кароль позувала в атласній сукні без білизни: сміливі кадри

Популярна співачка Тіна Кароль випустила нову колаборацію з брендом постільної білизни. Вона знялася у вкрай інтимній фотосесії. Зірка позувала без бюстгальтера в атласній сукні та самій білизні, закутавшись у ковдру.

Нова зйомка Тіни Кароль видалася чуттєвою і спокусливою водночас. Чи не найсміливішим став кадр, на якому попдіва зображена в обтислій сукні насиченого помаранчевого кольору.

До теми Тіна Кароль показала спокусливу фігуру у відвертому вбранні

Під довге вбрання в білизняному стилі співачка не стала одягати бюстгальтер, тому в кадрі її великі груди виглядали дуже еротично. Родзинкою сукні на тонких бретелях була оголена спина. Ця деталь зробила образ Тіни Кароль ще відвертішим.

Тіна Кароль в атласній сукні без білизни / Фото з інстаграму співачки

Не меншу увагу публіки привернуло фото, на якому артистка позувала в білизні, закутавшися у ковдру. Тіна Кароль звабливо оголила плечі та ледь засвітила білий бюстгальтер. З розкішною укладкою і ніжним макіяжем вона широко усміхалася на камеру, підкорюючи фанів своїм шармом.

Тіна Кароль у білизні та ковдрі / Фото з інстаграму співачки

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