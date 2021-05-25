Тина Кароль позировала в атласном платье без белья: смелые кадры

Популярная певица Тина Кароль выпустила новую коллаборацию с брендом постельного белья. Она снялась в крайне интимной фотосессии. Звезда позировала без бюстгальтера в атласном платье и самом белье, закутавшись в одеяло.

Новая съемка Тины Кароль получилась чувственной и соблазнительной одновременно. Едва ли не самым смелым стал кадр, на котором поп-дива изображена в обтягивающем платье насыщенного оранжевого цвета.

К теме Тина Кароль показала соблазнительную фигуру в откровенном наряде

Под длинный наряд в бельевом стиле певица не стала надевать бюстгальтер, поэтому в кадре ее большая грудь выглядела очень эротично. Изюминкой платья на тонких бретелях стала обнаженная спина. Эта деталь сделала образ Тины Кароль еще откровеннее.



Тина Кароль в атласном платье без белья / Фото из инстаграма певицы

Не меньшее внимание публики привлекло фото, на котором артистка позировала в белье, закутавшись в одеяло. Тина Кароль обольстительно обнажила плечи и едва засветила белый бюстгальтер. С роскошной укладкой и нежным макияжем она широко улыбалась на камеру, покоряя фанов своим шармом.



Тина Кароль в белье и одеяле / Фото из инстаграма певицы

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо