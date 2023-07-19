Оголені плечі та джинси з розрізом: Тіна Кароль підкорила новими фото у зухвалому образі
Джерело:Тіна Кароль
Тіна Кароль знялась у сміливій фотосесії, для якої підібрала відповідний образ. Вона постала у кофтинці з відкритими плечима та джинсах з розрізами.
Українська співачка Тіна Кароль поділилась серією свіжих знімків на особистій сторінці в інстаграмі. Вона позувала у зухвалому літньому аутфіті.
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Образ Тіни Кароль
Виконавиця постала перед камерою у розслаблених позах. Вона обрала стильний літній образ для зйомки з українською фотографкою.
Тіна Кароль позувала у молочній кофтинці на ґудзиках з комірцем глибоким вирізом та відкритими плечима. Зірка поєднала топ зі світлими джинсами-кльош зі сміливими розрізами по боках.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль
Артистка зібрала волосся у неохайний пучок і зробила фірмовий макіяж з акцентом на червоних губах.
"Бути в ресурсі – нова парадигма сучасності. Складна формула успіху, але що найтяжче в ній? Це стабільність та ще й в наш час. Емоційна стабільність, фізична краса та сяйво", – підписала зірка нові фото.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль
Тіна Кароль зачарувала шанувальників новою фотосесією. У коментарях зірку засипають компліментами.
- "Як можна бути такою богинею?";
- "Тіни, Ви неймовірна і прекрасна";
- "Шикарна жінка";
- "Це шик, неймовірна";
- "Найкраща";
- "Тіночка, це просто неймовірний образ. А модель заворожує".
Додамо, раніше Тіна Кароль захопила образом у стилі Шерон Стоун. Вона позувала у глянцевому вбранні від українського бренду Nue. Мінісукня, повністю вишита паєтками, коштувала Тіні приблизно 35,7 тисячі гривень.