Тіна Кароль невпинно доводить, що жє однією з найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться показувати своє тіло у відвертих образах багатотисячній аудиторії прихильників.

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Нові спекотні кадри Тіни Кароль

Артистка на нових світлинах звабливо позувала на ліжку з білосніжною білизною. Тіна позувала на камеру в білій сорочці, яку не застібала. Також Кароль одягнула білий топ, який підкреслив і трішки оголив її пишний бюст.

Волосся виконавиця вклала у легкі локони й зібрала у високий хвіст, залишивши лише декілька пасм, які гарно спадали на обличчя та додавали аутфіту ніжності. На деяких кадрах знаменитість розпустила волосся та позувала, закутавшись у ковдру.

На обличчі Тіна зробила макіяж у нюдових відтінках з тоненькими чорними стрілками на повіках і вишуканим ледь помітним блиском на губах.

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