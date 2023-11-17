У пухнастому топі й без макіяжу: Тіна Кароль розбурхала уяву фанів зухвалими фото

17 листопада 2023, 01:03
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Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль оприлюднила спокусливу чорно-білу фотосесію. Вона постала у різноманітних позах та була без макіяжу.

Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників звабливим контентом. Зірка поділилась кадрами з нової фотосесії.

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Нові фото Тіни Кароль

Артистка продемонструвала свої чорно-білі знімки у різноманітних позах на стільці. Зірка постала перед камерою у пухнастому світлому топі та джинсах. Вона не соромилась показувати оголений живіт та спину, розбурхавши уяву шанувальників.

Тіна Кароль зібрала волосся у лаконічний пучок та продемонструвала природну красу, поставши без макіяжу.

Творець у мені,
– підписала знімки Тіна Кароль.

Тіна Кароль у звабливому образі / Фото з інстаграму співачки

 

 

Нові світлини артистки зібрали понад 40 тисяч вподобань. Прихильники засипали співачку компліментами та підкреслили її чарівність та щирість.

  • "Яка ніжність і чарівність в одному обличчі";
  • "Лишень щаслива жінка така розкута і творча";
  • "Мистецтво – це те, як вона говорить своїм тілом, як вона показує пристрасть очима і ніжно шепоче на вухо любов'ю своїм голосом. Ви – мистецтво";
  • "Ніжна і жіночна – обожнюю";
  • "Жінка з часом стає ще вродливіша. Це про вас точно".

Автор: Квітослава Туз