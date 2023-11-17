В пушистом топе и без макияжа: Тина Кароль взбудоражила воображение фанов дерзкими фото

17 ноября 2023, 01:03
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Тина Кароль

Певица Тина Кароль обнародовала соблазнительную черно-белую фотосессию. Она предстала в разных позах и была без макияжа.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным контентом. Звезда поделилась кадрами новой фотосессии.

К слову Тина Кароль обольстила сеть в откровенном образе: соблазнительные кадры

Новые фото Тины Кароль

Артистка продемонстрировала свои черно-белые снимки в разных позах на стуле. Звезда предстала перед камерой в пушистом светлом топе и джинсах. Она не стеснялась показывать обнаженный живот и спину, взбудоражив воображение поклонников.

Тина Кароль собрала волосы в лаконичный пучок и продемонстрировала естественную красоту, представ без макияжа.

Создатель во мне,
– подписала снимки Тина Кароль.

Тина Кароль в обольстительном образе / Фото с инстаграма певицы

 

 

Новые фотографии артистки собрали более 40 тысяч симпатий. Поклонники засыпали певицу комплиментами и подчеркнули ее обаяние и искренность.

  • "Какая нежность и обаяние в одном лице";
  • "Только счастливая женщина такая раскованная и творческая";
  • "Искусство – это то, как она говорит своим телом, как она показывает страсть глазами и нежно шепчет на ухо любовью своим голосом. Вы – искусство";
  • "Нежная и женственная – обожаю";
  • "Женщина со временем становится еще красивее. Это о вас точно".

Автор: Квітослава Туз