Тіна Кароль, Монатік, KAZKA: зірки заспівали для прикордонників – зворушливі фото

Зірки шоу-бізу навідалися до бійців, які боронять північний кордон України. З концертом до них приїхали Тіна Кароль, Монатік, Pianoboy, гурт KAZKA та коміки з "Кварталу 95".

Українські знаменитості часто приїжджають у військові частини, щоб підтримати героїв, які женуть російських окупантів з нашої землі. Вони рідко хизуються такими візитами, тож замість них це зробила Держприкордонслужба.

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Кароль, Монатік, KAZKA та інші зірки виступили для прикордонників

Гумористи студії "Квартал 95" приїхали до захисників з жартами, тоді як Монатік, Тіна Кароль, KAZKA, Pianoboy, якого обрали музичним продюсером Нацвідбору Євробачення-2023 підбадьорювали їх піснями. Кароль, наприклад, заспівала свій хіт "Закрили твої очі", який бійці слухали стоячи, а після влаштувала з ними фотосесію.

"Музика зцілює душі. Дякуємо за натхнення та підтримку. Ми єдині", – відреагували в Держприкордонслужбі.

Тіна Кароль, Монатік, Pianoboy заспівали для прикордонників / Фото з телеграму та фейсбуку