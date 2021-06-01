Тіна Кароль млосно позувала в білій сукні на підлозі: зухвале фото

Українська співачка Тіна Кароль продовжує розбурхувати мережу надзвичайно провокативними кадрами. Вона оприлюднила нове фото, на якому млосно позує на підлозі. Для фотосесії зірка обрала обтислу білу сукню з вирізами на талії.

Тіна Кароль тішить шанувальників не лише музичними новинками, а й цікавими колабораціями з українськими брендами. Нещодавно вона презентувала колекцію свічок і дифузорів. Тепер ділиться фотографіями зі зйомок рекламної кампанії.

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Новий look Тіни Кароль

На одному з фото артистка позувала, сидячи на підлозі. Для зйомки вона обрала білу обтислу сукню без рукавів і з вирізами на талії. Поєднала таке вбрання з чорними лакованими туфлями-човниками на підборах.

Серед прикрас елегантний і спокусливий образ Тіни доповнювали намисто та сережки. Волосся Кароль вклала у легкі локони та забрала набік. Знаменитість все частіше починає з'являтися перед камерами з чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах. І для цієї зйомки вона обрала саме такий макіяж.



Спокусливий look Тіни Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Прихильникам Тіни подобається зміна її іміджу та зухвалість на світлинах. Тому вона з радістю ділиться з ними новими фотографіями, а в коментарях отримує багато компліментів.