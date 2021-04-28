Тіна Кароль на "Голосі країни-11": усі образи української попдіви

Відгримів 11 сезон вокального проєкту "Голос країни". Зіркова тренерка Тіна Кароль заявила, що був останній сезон, до якого вона долучилася. Редакція Showniz 24 пригадала, в яких образах знаменитість поставала перед камерами в шоу цього року.

Тіна Кароль для багатьох українських дівчат є іконою стилю. Вона завжди вражає бездоганним зовнішнім виглядом, публічні виходи не залишаються без уваги користувачів мережі. Після завершення шоу "Голос країни" журналісти Showbiz 24 підготували добірку аутфітів попдіви, у яких вона з'являлася в 11 сезоні.

Цікаво Тіна Кароль підкорила бездоганними сукнями на "Голосі країни": фото розкішних образів

Образи Тіни Кароль на "Голосі країни-11"

"Сліпі слухання"

Для першого етапу вокального шоу зірка обрала шкіряні спідницю й топ нюдового кольору. Вбрання гарно підкреслило фігуру артистки. Такий look вона поєднала з бежевими босоніжками на високих підборах.

Волосся Кароль вклала рівно та одягнула на голову пов'язку в тон вбрання. Серед аксесуарів її образ доповнювали лаконічна підвіска та сережки. На обличчі Тіна зробила ніжний макіяж в нюдових відтінках.



Образ Тіни Кароль на "сліпих слуханнях" "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Вокальні бої

Для вокальних боїв артистка обрала довгу шкіряну сукню червоного кольору. Такий елемент одягу також закцентував на фігурі виконавиці та пасував їй. Look зірка доповнила синіми бочоніжками на підборах.

Волосся Кароль вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила макіяж у світлих коричневих відтінках. Серед аксесуарів доповнила образ сережками та перснями й довершила аутфіт червоним манікюром та педикюром.



Образ Тіни Кароль на вокальних боях "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Нокаути

На нокаутах порадником Тіни Кароль був молдавський артист Дан Балан. У мережі вже давно обговорюють нібито роман між виконавцями. Тіна сіла в одне тренерське крісло з Даном в обтислій чорній сукні без рукавів. Вбрання мало блискучі вставки, що додавали йому особливого шарму. Серед взуття співачка обрала рожеві босоніжки на підборах.

Волосся вона вкотре вклала рівно, а на обличчі зробила фірмовий макіяж у світло-коричневих відтінках.



Образ Тіни Кароль на нокаутах вокальних боях "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Перший прямий ефір

Для чергового етапу "Голосу" артистка обрала яскраве вбрання. Вона постала перед телекамерами у вишуканій сукні трендового салатового кольору. Вбрання на тонких бретелях мало спокусливе декольте та виріз на нозі, що додавали образові звабливості. Також сукня була прикрашена сріблястими вставками. Довершила аутфіт чорними туфлями-човниками на підборах.

Розкішне волосся Кароль вклала у легкі локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з нюдовою помадою на губах.



Образ Тіни Кароль у чвертьфіналі "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Феєричний півфінал

Для передостаннього етапу вокального випробування Кароль обрала зухвале вбрання. Вона вийшла на сцену "Голосу країни" в чорному блискучому комбінезоні без рукавів. Такий одяг підкреслив пишний бюст Кароль. Вона поєднала комбінезон з чорними туфлями на підборах.

Волосся зірка зібрала у неординарну зачіску, яка стала частиною її нового сценічного образу. Тренерка довершила look красивими прикрасами та ніжним макіяжем.



Образ Тіни Кароль у півфіналі "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Грандіозний суперфінал

В останньому прямому ефірі 11 сезону "Голосу країни" Тіна Кароль постала у двох образах. Спершу вона з'явилася в тренерському кріслі у вишуканій білій сукні з довгими сітчастими рукавами. Вбрання прикрашали блискучі каміння в зоні декольте та глибокий виріз до стегон, який дозволив Тіні похизуватися стрункими ніжками.

Білосніжну сукню попдіва довершила ніжними аксесуарами. Візажисти постаралися й над зачіскою та макіяжем виконавиці: волосся вклали в красиві локони, а губи нафарбували червоною помадою.



Образ Тіни Кароль у фіналі "Голосу країни-11" / Скриншот з відео

Згодом співачка переодягнулася для виступу з підопічною Юлією Тимочко. Тіна вийшла на сцену у вечірній атласній сукні білого кольору. Вбрання мало об'ємні вставки на плечі й талії, відверте декольте та спокусливий розріз посередині.



Образ Тіни Кароль у фіналі "Голосу країни-11" / Скриншот з відео



Образ Тіни Кароль у фіналі "Голосу країни-11" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

