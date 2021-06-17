Тіна Кароль ефектно позувала на радіо в костюмі Louis Vuitton: фото

Українська співачка Тіна Кароль презентує новий альбом "Красиво" в Казахстані. Виконавиця відправилася на декілька радіостанцій у стильному костюмі від елітного бренду Louis Vuitton.

Тіна Кароль відправилася до шанувальників у Казахстан. В інстаграм-сторіз вона поширює фото та відео з телеканалів, радіостанцій та зустріч з фанатами. Також демонструє стильні та актуальні аутфіти.

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Стильний look Тіни Кароль

Артистка відвідала декілька радіостанцій у костюмі від елітного бренду Louis Vuitton. Він складався з сорочки та штанів, що схожі на домашній одяг. Чорний колір вбрання та його принт дуже личили виконавиці. Такий look вона поєднала з помаранчевими босоніжками на високих підборах.

Тіна похизувалася не лише красивим вбранням, а й вишуканою фігурою, ефектно позуючи на камеру.



Тіна Кароль в костюмі Louis Vuitton / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль



Тіна Кароль в костюмі Louis Vuitton / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль



Тіна Кароль в костюмі Louis Vuitton / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль

Волосся зірка вклала у фірмову укладку з голлівудськими локонами. На обличчі зробила макіяж, що притаманний її новому сценічному образу: на повіки нанесла тіні світлих відтінках і чорні стрілки, а на губи – матову помаду нюдового кольору.



Тіна Кароль в костюмі Louis Vuitton / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль