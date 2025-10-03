Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал Тимура Ткаченка.

Читайте також Продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому Вєрка Сердючка досі співає російською

Отримав інформацію, що певні "музиканти" сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп,

– написав начальник КМВА.

Тимур Ткаченко нагадав, що у 2023 році Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці.

Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "Руський" реп у столиці України ніхто не толеруватиме,

– наголосив він.

Йдеться про концерт в Panorama Bar. Ймовірно, той, який ще 8 вересня на своїй сторінці в інстаграмі анонсував виконавець Andrew Skat. Виступ скасували.

Друзі, по концерту – скасування! Уся інформація трохи пізніше,

– написав Andrew Skat в Instagram Stories.

Анонс концерту у Panorama Bar / Скриншот з телеграм-каналу Andrew Skat

Andrew Skat повідомив про скасування концерту / Скриншот з інстаграму

Раніше Вєрка Сердючка співала російською у Києві