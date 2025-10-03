Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал Тимура Ткаченка.
Отримав інформацію, що певні "музиканти" сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп,
– написав начальник КМВА.
Тимур Ткаченко нагадав, що у 2023 році Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у столиці.
Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "Руський" реп у столиці України ніхто не толеруватиме,
– наголосив він.
Йдеться про концерт в Panorama Bar. Ймовірно, той, який ще 8 вересня на своїй сторінці в інстаграмі анонсував виконавець Andrew Skat. Виступ скасували.
Друзі, по концерту – скасування! Уся інформація трохи пізніше,
– написав Andrew Skat в Instagram Stories.
Анонс концерту у Panorama Bar / Скриншот з телеграм-каналу Andrew Skat
Andrew Skat повідомив про скасування концерту / Скриншот з інстаграму
Раніше Вєрка Сердючка співала російською у Києві
Нагадаємо, 13 червня у Києві відбувся концерт Вєрки Сердючки. На сцені звучали російськомовні треки, зокрема "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана", що викликало обурення в українців.
Телеведучий і журналіст Віктор Дяченко подав скаргу до Тараса Кременя, який на той момент був Уповноваженим із захисту державної мови. Політик звернувся до поліції й ініціював перевірку організаторів.
Піар-директор Андрія Данилка заявив, що той не використовував російську мову під час концерту, а говорив "на полтавському суржику". У команді артиста додали, що на концерті звучали пісні українською й англійською мовами та "декілька старих пісень в оригіналі".
Директора локації, де проходив концерт Вєрки Сердючки, оштрафували на 425 гривень.