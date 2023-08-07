Тімур Мірошниченко вперше привів названого сина на ТБ та пояснив його незвичне ім'я

Ведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною та дітьми завітали на телебачення. Вони показали названого сина та розповіли про його незвичне ім'я.

Сім'я Тімура та Інни Мірошниченків адаптовується до статусу багатодітної – нещодавно вони всиновили дитину. Шоумен активно ділиться всіма деталями в мережі, а днями з'явився з усією родиною на телебаченні.

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Тімур та Інна Мірошниченки з названим сином на ТБ

Тімур та Інна Мірошниченки завітали у студію ранкового шоу разом з трьома дітьми – Мією, Марком та названим сином Марселем. Дружина шоумена пояснила, що вони обрали нове ім'я для сина, однак залишають йому можливість повернутися до попереднього імені.

Пара назвала хлопчика саме Марселем тому, що при пошуку дитини бачили іншого неймовірного хлопчика з цим ім'ям. Від нього тільки-но відмовилися батьки, він був у лікарні, тож його можна було б всиновити лише через півтора року – Мірошниченки ж не хотіли стільки чекати.

Цей хлопчик настільки в себе закохував. Ми сиділи сумні, чоловік каже: "Не переживай, ми знайдемо свого Марселя",

– поділилась Інна.



Марсель вперше завітав у знімальну студію / Скриншот з відео

Як відреагували старші діти

Тімур та Інна Мірошниченки розповіли, що працювали над тим, щоб старші діти не відчували ревнощів до молодшого брата. Для цього зіркова матуся позакривала кілька проєктів, щоб мати час для кожного.

"Ми їм пояснювали, що з'явиться дитина, яка забиратиме увагу. Але розуміли, що найголовніше, аби наші діти не відчували стресу. Бо Марсель і так буде відчувати стрес. А діти мають бути максимально наближні до зони комфорту, аби він жив серед щасливих, наповнених людей".

Тому час, який я виділяю Марселю, це не час, який я забираю у дітей. Я перед тим, як ми взяли його в сім'ю, позакривала деякі проєкти, аби у мене з'явився час. Виходить, що діти дуже швидко зрозуміли, що вони нічого не втратили, але з'явився ще один хлопчик, якому мама знаходить час і дарує. Це спрацювало,

– поділилась Інна Мірошниченко.