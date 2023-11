Від Фредді Мерк'юрі до Radiohead: у тіктоці шаленіють від каверів на хіти про пса Патрона

У тіктоці з'явився новий тренд – виконавці переспівують легендарні хіти під слова про пса Патрона. У соцмережі десятки відео з різними версіями пісні про пса Патрона.

Український гурт Karta Svitu ще влітку минулого року випустив пісню "Пес Патрон", яка незабаром стала мемом в соціальних мережах. Тепер трек набув нового звучання завдяки соцмережам.

До слова Краще за оригінал: мережу розриває грузинська версія пісні Disco Farisco

Тренд з тіктока про пса Патрона

Мережу захопив тренд, у якому користувачі створюють кавери на легендарні хіти світової та української музики, використовуючи при цьому слова з пісні про пса Патрона.

Одна з користувачок тіктока назвала цей тренд "мультивсесвітом пса Патрона", адже ці кавери створюють в абсолютно різних стилях: рок, реп та навіть лірика. Користувачі переспівують композиції Linkin Park, Radiohead, Біллі Айліш, Тейлор Свіфт та багатьох інших.

Волонтерка під ніком "лучанка", опублікувала у соцмережі X (раніше відома як твітер) цілий тред з каверами пісні "Пес Патрон". Декотрі з цих відео, до речі, лайкає та коментує офіційний акаунт самого пса Патрона.

"Пес Патрон" у стилі Linking Park:

На мотиви пісні Тейлор Свіфт:

Кавер на Radiohead – Creep:

Кавер на Bon Jovi – It's my life:

Переспів хіта the smith – there is a light that never goes out:

Рок-версія "Пса Патрона":

Переспів хіта Біллі Айліш:

Пес Патрон у версії Queen – Bohemian Rhapsody: