От Фредди Меркьюри до Radiohead: в тиктоке в восторге от каверов на хиты о псе Патроне

В тиктоке появился новый тренд – исполнители перепевают легендарные хиты под слова о псе Патроне. В соцсети десятки видео с разными версиями песни о псе Патроне.

Украинская группа Karta Svitu еще летом прошлого года выпустила песню "Пес Патрон", которая вскоре стала мемом в социальных сетях. Теперь трек приобрел новое звучание благодаря соцсетям.

К слову Лучше оригинала: сеть разрывает грузинская версия песни Disco Farisco

Тренд из тиктока о псе Патроне

Сеть захватил тренд, в котором пользователи создают каверы на легендарные хиты мировой и украинской музыки, используя при этом слова из песни о псе Патроне.

Одна из блогерш назвала этот тренд "мультивселенной пса Патрона", ведь эти каверы создают в совершенно разных стилях: рок, рэп и даже лирика. Пользователи перепевают композиции Linkin Park, Radiohead, Билли Айлиш, Тейлор Свифт и многие другие.

Волонтер под ником "лучанка", опубликовала в соцсети X (ранее известная как твиттер) целый тред с каверами песни "Пес Патрон". Некоторые из этих видео, кстати, лайкают и комментируют официальный аккаунт самого пса Патрона.

"Пес Патрон" в стиле Linking Park:

На мотивы песни Тейлор Свифт:

Кавер на Radiohead – Creep:

Кавер на Bon Jovi:

Перепев хита the smith – there is a light that never goes out:

Рок-версия "Пса Патрона":

Перепев хита Билли Айлиш:

Пес Патрон в версии Queen – Bohemian Rhapsody: