"Ти підтримуєш ці звірства": Потап і Остапчук про коміка Сабурова, який "засунув язик в ж*пу"

Російський комік Нурлан Сабуров на концерті в Лос-Анджелесі заявив, що боїться говорити про війну в Україні. Потап і Володимир Остапчук різко відреагували на ці слова.

Російський та казахський комік Нурлан Сабуров, найбільш відомий за розважальним шоу "ЧБД", днями виступив у США з концертом. Там фанати запитали його про позицію щодо війни в Україні. Той відповів, що "ніхто нічого не зобов'язаний" і сказав, що боїться висловлюватись, бо в нього сім'я.

Актуально У мене теж є свої страхи, – російський комік Сабуров боїться говорити про війну

Як на слова Сабурова відреагував Остапчук

Висловлювання російського гумориста емоційно сприйняла українська діаспора у США, яка засвистала його перед входом до залу, але й українські зірки, серед яких Володимир Остапчук.

"В "Что Было Дальше" ти можеш бути дуже сміливим, кричати "мы можем здесь говорить что угодно", ти можеш бути кумиром мільйонів і крутим коміком. Але в першу чергу ти маєш бути людиною з цінностями. І називати війну війною, армію росіян – окупантами, а те, що роблять з невинними людьми – геноцидом", – написав телеведучий.

Це просто вибір. Але його потрібно зробити. А коли ти засунув язик в ж*пу – ти мовчанням підтримуєш ці звірства. Тепер ясно "Что будет дальше", Нурлан. Ти помножений на ноль. І кар'єра, і все чого ти досягнув і зробив,

– додав він.

Реакція Потапа

Я згоден, ви всі заткнули у свої боягузливі дупи язики – не артисти й не кумири більше, Артисти завжди стають на боротьбу за людські цінності! А ви – розчарування для всіх! Ніхто с*ка з Вас слова не сказав, але ж ви знаєте правду!

– емоційно висловився Потап.

"Знаєте, що Росія шматує, ґвалтує, розстрілює та підриває мирне населення України!! А ви мовчите!! Вгадайте, "Что будет дальше"? Ви за своє мовчання відповідатимете на кожному концерті, на кожній зйомці й коли залишатиметеся наодинці з самим собою, завжди пам'ятатимете що ви боягузи й просто прислуга! Бути людиною – це треба мати силу! Яйця!! А у вас цього немає... А Макаревич має!" – додав репер.