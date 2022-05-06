"Ти не стаєш мудрішим, ти стаєш один": як Андрій Бєдняков пережив втрату мами

Будучи в Маріуполі, померла мама Андрія Бєднякова, яка на той час хворіла. Чоловік розповів, як пережив втрату.

Мама телеведучого Андрія Бєднякова кілька тижнів перебувала в облозі в Маріуполі. Ймовірно, якби не "русскій мір", вона б жила досі.

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Як Андрій Бєдняков пережив смерть мами

Телеведучий зізнався, що не говорив з мамою про війну.

Я з мамою не спілкувався. Блін, про це ніхто не знає. Мама хворіла, з мамою були люди постійно. Були жінки, які сиділи з нею, коли мама не могла сама нічого робити на жаль. Одній з них вона сказала, що це кінець. Останні слова, що я почув від людей,

– зізнався Бєдняков.

Слава Дьомін висловив думку про те, що ті, хто втрачають рідних, стають старшими чи то мудрішими. Та Андрій Бєдняков поділився, що став дорослим значно раніше.

"Я досить давно став старшим. Ти не стаєш мудрішим, ти стаєш один. Бо ти потрібен найбільше своїм батькам. Є дружини, є іти, друзі, сестри, брати, родичі. Але ніхто тебе так не любить, як твої батьки. Як твоя мама, тато. Я став один, залишився один. У мене батько помер у 2012 році – на той момент я став більш дорослий. До того я ще переїхав у Київ, почав сам жити, заробляти. За весь час я жодної гривні не взяв у батьків, я тоді вже став дорослим", – розповів ведучий.



Мама Андрія Бєднякова / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

, Андрій Бєдняков дізнався про втрату від сестри . Вона розповіла про це лише тоді, коли змогла виїхати з Маріуполя. "Вона вже давно в комі. Я не казала тобі, щоб не засмучувати. Коли з'явилася можливість, ми поїхали. Я не хотіла хоронити маму біля під'їзду, як це роблять інші люди", – сказала сестра.

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