Мама телеведущего Андрея Беднякова несколько недель находилась в осаде в Мариуполе. Вероятно, если бы не "русский мир", она жила бы до сих пор.

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Как Андрей Бедняков пережил смерть мамы

Телеведущий признался, что не говорил с матерью о войне.

Я с матерью не общался. Блин, об этом никто не знает. Мама болела, с матерью были люди постоянно. Были женщины, сидевшие с ней, когда мама не могла сама ничего делать к сожалению. Одной из них она сказала, что это конец. Последние слова, которые я услышал от людей,

– признался Бедняков.

Слава Демин высказал мнение о том, что те, кто теряют родных, становятся старше или мудрее. Но Андрей Бедняков поделился, что стал взрослым гораздо раньше.

"Я довольно давно стал старше. Ты не становишься мудрее, ты становишься один. Ведь ты нужен больше всего своим родителям. Есть жены, есть идти, друзья, сестры, братья, родственники. Но никто тебя так не любит, как твои родители. Как твоя мама, папа… Я стал один, остался один. У меня отец умер в 2012 году – на тот момент я стал более взрослым. До того я еще переехал в Киев, начал сам жить, зарабатывать. За все время я ни одной гривны не взял в родителей, я тогда уже стал взрослым", – рассказал ведущий.



Мама Андрея Беднякова / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Заметим, Андрей Бедняков узнал о потере от сестры. Она рассказала об этом только тогда, когда смогла уехать из Мариуполя. "Она уже давно в коме. Я не говорила тебе, чтобы не расстраивать. Когда появилась возможность, мы уехали. Я не хотела хоронить маму у подъезда, как это делают другие люди", – сказала сестра.

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