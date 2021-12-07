Ти найкраща, – Юрій Горбунов зворушливо привітав Катю Осадчу з іменинами

7 грудня 2021 , 15:53
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Джерело:

інстаграм Юрія Горбунова

7 грудня Катерина Осадча святкує День ангела. З цієї нагоди її коханий оприлюднив декілька фото та наголосив, що вона найкраща.

У вівторок, 7 грудня, іменини відзначають ті жінки, які мають ім'я Катерина. Святкує й одна з найпопулярніших українських ведучих – Катя Осадча.

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Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу

Телеведучий Юрій Горбунов привітав дружину з особливим днем. На особистій інстаграм-сторінці він оприлюднив архівні фото коханої:

  • на першому Катя зображена під час зйомок в пудровому костюмі, сидячи на яхті посеред водойми;
  • а на другому вона позувала без макіяжу та зачіски, в домашньому одязі, пригорнувши до себе синочка.

Також Горбунов адресував коханій приємні слова: "З Днем Ангела, кохана! Ти найкраща у світі!". Юрій побажав всім Катеринам щастя.


Катя Осадча / Фото з інстаграму Юрія Горбунова


Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

У коментарях підписники телеведучого також залишають привітання його дружині. 

  • "Зі святом, Катерино!"
  • "Вітаю! Всього найкращого в житті!"
  • "Катю, і від мене вітання!"
Автор: Христина Кобак